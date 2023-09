Provedel gol, incredibile all'Olimpico: la Lazio acciuffa l'1-1 con l'Atletico con una rete del suo portiere

di Redazione web

Incredibile finale all'Olimpico dove nel debutto stagionale in Champions League la Lazio acciuffa il gol del pareggio con l'Atletico Madrid al 94°, e con il protagonista che non ti aspetti: Ivan Provedel, il portiere biancoceleste, che di testa insacca alle spalle di un fino ad allora imbattibile Oblak per l'1-1 finale. Un gran gol peraltro, uno stacco imperioso in terzo tempo su pallone delizioso di Luis Alberto, uno dei migliori nei suoi.

Lazio-Atletico Madrid 1-1, incredibile all'Olimpico: il gol del portiere Provedel al 95' vale il pareggio

⚽️🇪🇺 GOAL | Lazio Roma 1-1 Atlético Madrid | Provedel



THE GOALKEEPER OF LAZIO ROMA SCORED!!!!pic.twitter.com/i698NC30pH — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 19, 2023

Secondo gol in carriera

Non è la prima volta per Provedel, che può festeggiare il suo secondo gol in carriera: era già successo in Ascoli-Juve Stabia del febbraio 2020 e il portiere della Lazio giocava nella Juve Stabia.

In #LazioAtleticoMadrid SECONDO GOL IN CARRIERA per Ivan Provedel, dopo quello in Ascoli-Juve Stabia 2-2 di Serie B, 7 febbraio 2020! pic.twitter.com/igRRmg1J8l — Giuseppe Pastore (@gippu1) September 19, 2023

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Settembre 2023, 23:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA