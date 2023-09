Parma, ex calciatore (sposato) mette incinta presentatrice tv poi scappa via: il test del Dna conferma la paternità

di Redazione web

La storia è di quelle che fanno discutere. E a Parma, in questi giorni, non si parla d'altro. Un ex calciatore della squadra ducale, sposato, avrebbe messo incinta una presentatrice tv locale, sua storica amante. Il calciatore, però, dopo aver promesso di lasciare l'ex moglie, ci avrebbe ripensato e sarebbe scappato via lasciando sola l'amante con il bambino in arrivo.

A raccontare i dettagli della vicenda è Dagospia: «I due si erano conosciuti diversi anni fa negli studi televisivi di una tv locale. Si frequentano, iniziano una relazione clandestina. La passione è travolgente, lui dimentica anche di avere una moglie».

Tradimento scoperto a Roma, l'autore del video: «Sembrava un film, lei urlava: perché l'hai fatto?»

Emanuele Filiberto a Verissimo: «Tradimenti? Il sentimento vince sulle scappatelle. Io e Clotilde ci perdoniamo ogni giorno»

Ex calciatore del Parma e la presentatrice tv: il gossip

La testata specializzata in gossip prosegue: «Dopo 4 anni di amori e bollori, lei resta incinta.

Poi arriva il ripensamento: «Lui sarebbe arrivato al punto da promettere a lei di lasciare la moglie - rivela Dagospia -. Ma quando nasce il pargolo, il calciatore, all’improvviso, fa dietrofront. Molla la sventurata e si rifiuta di riconoscere il bambino arrivando, addirittura, a mettere in dubbio che si tratti di suo figlio». La vicenda sarebbe poi finita nel peggiore dei modi: «La presentatrice chiede la prova del Dna e la perizia spazza via ogni dubbio: il figlio è dell’ex calciatore al 99,9999940%». Di chi si tratta (o tratterebbe, il condizionale è d'obbligo)? Al momento non è dato saperlo, ma chiedendo in giro a Parma, nei bar e allo stadio, più di un nome viene pronunciato con una certa sicurezza.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Settembre 2023, 20:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA