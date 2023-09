Emanuele Filiberto a Verissimo: «Tradimenti? Il sentimento vince sulle scappatelle. Io e Clotilde ci perdoniamo ogni giorno»

di Redazione Web

Emanuele Filiberto a Verissimo. L'erede dei Savoia si racconta da Silvia Toffanin. Parla della sua famiglia e delle figlie e della moglie. Il suo è un matrimonio che molto spesso è sulle pagine di settimanali di gossip, si è parlato tante volte di separazione ma loro stanno ancora insieme.

Il 25 settembre Emanuele e Clotilde Courau festeggiano 20 anni d'amore. «Io non rimpiango un secondo della mia vita con lei. Siamo cresciuti insieme e siamo complici». Ma tra i due i momenti di frattura ci sono stati... complici dei tradimenti che, però, si sono perdonati.

Emanule Filiberto a Verissimo

Certo non sono mancati gli alti i bassi, «ma l'importante è proteggersi perchè la coppia è questo».

I presunti tradimenti

Ma i giornali lo ritraggono spesso in dolce compagnia e non della moglie. «Ho tanti amici» replica sorridendo e continua «sai io ho una grand fiducia in Clotilde e lei in me, ci sono stati momenti difficili come ci sono stati i bei momenti e credo ch adesso dopo 20 si è arrivati a una giusta maturità. Si arriva dopo tutto questo tempo a un rapporto che è piu bllo di quello ch c'è stato all'inizio».

Cerca la spalla di Silvia Toffanin che però replica: «Voglio parlar con tua mogli non mi hai convinta», e poi la conduttrice rilancia. «Io perdoneri un tradimento perché penso che s c'è amore il sentimento vince sulla scappatella. Ci perdoniamo ogni giorno noi».

