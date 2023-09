«Preso a schiaffi da un maresciallo dei carabinieri», la denuncia di un 32enne. Dopo l'aggressione voleva fargli un Tso

di Redazione Web

Ha denunciato il maresciallo dei carabinieri. Un 32enne di Castiglione in Teverina, in provincia di Viterbo, ha riferito di essere stato preso a schiaffi in faccia dal militare dell'Arma. A sporgere denuncia è stato Michael Abatecola che ha dichiarato: «Un carabiniere mi ha schiaffeggiato, mi ha fatto volare gli occhiali e poi voleva anche farmi fare il trattamento sanitario obbligatorio». Una vicenda che viene confermata dal video choc che sta facendo il giro del web.

«Preso a schiaffi dal maresciallo dei carabinieri»

Come riportato da Repubblica, l’episodio di violenza risale allo scorso 14 agosto e sarebbe stato immortalato da una telecamera di sorveglianza installata dall’uomo all’esterno della sua abitazione.

Stando a quanto raccontato dall’uomo, tutto avrebbe avuto origine quando la vicina di casa, una donna di 70 anni, avrebbe allertato le forze dell’ordine per lamentarsi della musica troppo alta proveniente dalla casa del 32enne.

Quest’ultimo, in tutta risposta, ha «chiuso al dialogo», costringendo la pattuglia dei carabinieri a intervenire. «Non ho preso bene l’intervento dei militari e pertanto, dopo aver spento la musica, ho chiesto se poteva intervenire il comandante di stazione Fabio Ceccarelli. Lo conoscevo bene e ci sono in buoni rapporti».

Ed è proprio Ceccarelli che, in risposta ad alcuni insulti che il 32enne avrebbe rivolto ai militari, ha tirato uno schiaffo all’uomo. Ora sulla vicenda sta indagando la procura, mentre l’Arma ha avviato un esame disciplinare nei confronti del maresciallo per valutare eventuali provvedimenti.

