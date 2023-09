Lautaro Martinez, i ladri fanno razzia nel suo ristorante a Milano: il furto ripreso dalle telecamere

di Redazione web

Post derby non felice per l'interista Lautaro Martinez. I ladri hanno fatto razzia nel ristorante del bomber argentino “Coraje” nel cuore di Brera a Milano, inaugurato a giugno di un anno fa, e di proprietà della moglie Agustina Gandolfo, modella e imprenditrice.

Le telecamere di sorveglianza del locale in via Fiori Chiari hanno ripreso tutto, quattro uomini a volto coperto hanno danneggiato una delle porte del ristorante riuscendo a intrufolarsi nel locale durante l'orario di chiusura nella notte e portare via mille euro dal fondo cassa lasciato la sera prima al momento della chiusura.

Sul posto gli agenti della questura di Milano: il furto è stato scoperto din mattinata dai dipendenti del ristorante che si sono accorti di un'intrusione notturna.

