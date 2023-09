Premio Gentleman Fairplay 2023: Lautaro Martinez sfida Rafael Leao. Riconoscimenti a Marotta e Galliani. Premio FairPlay Luca Vialli

di Luca Uccello

Sarà un antipasto di Inter contro Milan al Premio Gentleman Fairplay 2023. Mercoledì prossimo la ventottesima edizione del Premio più amato dal calcio e dallo sport italiano è pronto a mettere in campo i suoi campioni. Ci saranno tutti. Lautaro Martinez contro Rafael Leao, Dimarco contro Calabria. Un derby nel derby in una serata dove sarà premiato Beppe Marotta, Franco Baresi. Una serata dove ci sarà spazio di emozionarsi con Shevchenko, con Buffon e Fabio Quagliarella.

Nel corso della serata, che si terrà anche in questa occasione nella splendida cornice della caserma della Scuola Militare Teulié a Milano, verrà consegnato il premio Speciale Gentleman CONI Lombardia Awards alla squadra rivelazione dell’Ac Monza. Un premio che sarà ritirato dall’Amministratore delegato Adriano Galliani in persona. Ma non sarà l’unico premio per la società rilanciata nel grande calcio da Silvio Berlusconi.

Ci sarà anche la prima edizione del Premio FairPlay Luca Vialli alla presenza della madre, del Fratello e del nipote Riccardo che premierà un giovane campione della Juventus. La serata organizzata da Gianfranco Fasan sarà condotta da Massimo Caputi con l'aiuto di Laura Barriales e Giorgia Rossi.

Per lo spettacolo, riconoscimento Gentleman a Massimo Boldi.

