Abbandona il cane con una corda e lascia un biglietto: «Non si dorme più»

Nel Salento un cane è stato legato davanti ad un canile nel comune di Matino, l'uomo ora rischia una denuncia per abbandono di animale. Gli operatori nella giornata di ieri hanno trovato il cane legato con una corda e un biglietto, con scritto: «Siccome non ci siete mai, questo cane è un trovatello e disturba i miei cani. Non si dorme più».

La dinamica

L'associazione Spes, che si occupa di questi fatti ha dichiarato sulla loro pagina social: «I volontari questa mattina hanno trovato davanti al cancello del canile la cagnolina e il biglietto. L'autore dell'ignobile gesto è pregato di recarsi presso il comando dell'ufficio di polizia municipale per chiarimenti».

La presenza delle telecamere riusicrà a chiarire maggiormento l'accaduto e ad individuare il responsabile.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Ottobre 2023, 17:41

