Colpo grosso sul treno: sparisce una valigia con 130mila euro, tre donne denunciate

Sono tre, sono giovani e hanno già collezionato precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, e se questo non bastasse avevano già ricevuto un foglio di via obbligatorio perché ritenute responsabili di furto aggravato in concorso. E invece? Invece le tre donne sono state identificate e denunciate dalla polizia giudiziaria del compartimento Polfer del Veneto per un furto ai danni di una turista. Un furto molto particolare e "ricco", per altro, che inizia a Venezia ma termina a Milano.

Le indagini

Le indagini sono partite dopo che una turista si era presentata negli uffici della Polizia Ferroviaria di Milano per denunciare il furto dei propri bagagli contenenti, tra le altre cose, anche alcuni gioielli per un valore di circa 130.000 euro.

