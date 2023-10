Cimici dei letti anche in Italia? I turisti in treno: «Morsi su tutto il corpo». Scatta l'allarme sui social

L'invasione di cimici da letto a Parigi ha acceso la psicosi anche Oltralpe. Dove sono in Italia? Sono già arrivati? Le domande corrono sui social. Un'ondata di panico e disgusto attraversa ormai la Francia. Nella capitale, turisti e cittadini hanno paura anche a sedersi. La presenza delle cimici dei letti non è più solo un problema di hotel ed eventualmente case private: sono state scovate sui sedili di autobus e metro, treni ad alta velocità e all'aeroporto Charles de Gaulle, come dimostrano foto e video postati dai viaggiatori, che stanno facendo il giro del web. Durante l'estate, quando è cominciata l'infestazione, non sono stati risparmiati neanche i cinema.

Cimici, allarme nei letti: gli insetti arrivano in Italia. Perché sono un pericolo e come eliminarle