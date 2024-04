I Baustelle portano Elvis a teatro: «Mostriamo il suo lato più noir e confidenziale»

di Francesca Binfarè

Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini suoneranno davanti a una platea tutta esaurita. In scaletta spazio all'album più recente, Elvis, con cui i tre artisti si riappropriano di un'essenza rock. Il titolo del tour, Intimo sexy! Elvis a teatro 2024, fa esplicito riferimento a questo lavoro. Dopo il successo del tour nei club completamente sold out e dopo aver calcato i palchi dei principali festival italiani, i toscani Baustelle, fondati nel 1997, propongono uno spettacolo che vuole far risuonare lo spirito rock di Elvis in un contesto intimo come quello teatrale.



«Portare Elvis a teatro», spiega Francesco Bianconi, «è qualcosa di davvero speciale per noi: è l'occasione per rinnovarsi di nuovo, vestire le canzoni di ieri e di oggi con abiti nuovi. È un'altalena di emozioni, tra l'elettrico e il confidenziale, tra il night club e il confessionale. Con Elvis intimo sexy ci siamo tolti uno sfizio: avevamo voglia di mostrare al nostro pubblico la parte più noir, sognante e confidenziale di Elvis, quella che ancora non era emersa dai live precedenti».



Allargando lo sguardo, «ci saranno canzoni suonate poco o mai dal vivo, presentate in cornici speciali.

Il 2 maggio. Viale dell'Innovazione 20. Ore 21. Sold out (biglietti da 40,25 euro).

