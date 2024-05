Ilaria Salis, l'appello del papà Roberto: «Timori per la sua sicurezza, andrà ai domiciliari in un luogo riservato»

di Redazione web

Ilaria Salis uscirà presto dal carcere per andare ai domiciliari a Budapest, ma i problemi non sono ancora finiti. Il papà dell'insegnante e attivista milanese detenuta nel carcere di Gyorskocsi Utca, nella capitale ungherese, ha infatti lanciato un appello ai giornalisti parlando di problemi e timori per la sua sicurezza. Già qualche settimana fa, parlando dell'eventualità dei domiciliari, aveva detto di temere che i neonazisti andassero a cercarla sotto casa.

«Timori per la sua sicurezza»

«Chiediamo a tutti i giornalisti di non presentarsi davanti al carcere dove è detenuta Ilaria perché ci sono forti timori per la sua sicurezza e quindi, quando uscirà, andrà nel suo domicilio in modo riservato», l'appello alla stampa di Roberto Salis. Ilaria uscirà settimana prossima dopo che le sono stati concessi i domiciliari. «Chiediamo a giornalisti - ha detto all'ANSA Roberto Salis - che sono stati sempre sensibili e comprensivi di capire la situazione e di garantire la sicurezza a Ilaria e alle persone che sono a lei vicine».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Maggio 2024, 11:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA