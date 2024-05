Sinner al Roland Garros, l'indizio del coach sulla presenza a Parigi: cosa ha pubblicato Cahill

di Redazione Web

Jannik Sinner tiene i tifosi con il fiato sospeso in vista del Roland Garros. L'italiano, ritiratosi a Madrid e Roma per un problema all'anca, si sta curando al J-Medical di Torino e spera di tornare in tempo per il secondo Master dell'anno, seppur non in condizioni ottimali.

Sul suo stato di salute le informazioni sono poche. Il team di Sinner vuole aspettare e valutare i progressi prima di prendere una decisione. A dare un indizio importante sulla sua partecipazione però ci ha pensato uno dei due allenatori dell'altoatesino, Daren Cahill.

Cosa ha pubblicato Cahill

Dopo aver annunciato il viaggio verso Monte-Carlo per raggiungere Sinner, Darren Cahill ha pubblicato oggi una racchetta appoggiata su un campo di terra battuta, con sopra le palline griffate Roland Garros 2024.

Bertolucci: notizie rassicuranti

Le notizie che arrivano da Torino su Sinner «sono rassicuranti», ha detto l'ex tennista Bertolucci. «Sembra che tutto vada bene e a giorni proverà a riprendere la racchetta in mano con l'ok dei medici. - spiega Paolo Berltolucci a Sky - Una cosa è certa (ride): d'ora in poi non ascolteranno più Jannik, che vorrebbe giocarle tutte sempre, ma sarà lui ad ascoltare più i consigli del suo team e dei medici. Se tutto andrà come si spera e se sul campo risponderà nel modo giusto, allora andrà a Parigi. Non sarà in perfette condizioni visto che non si allena da due settimane ma l'importante è riprendere. Se deve diventare numero uno, è giusto che accada in campo». Jannik ha infatti la possibilità di diventare numero 1 al mondo anche senza giocare. Succederà nel caso in cui Djokovic non dovesse raggiungere la finale.

