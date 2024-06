Dieta, quali sono i cibi più salutari al mondo: dall'olio d'oliva allo yogurt, i cinque alimenti che non devono mai mancare a tavola

L'American Journal of Public Health, di recente, ha effettuato uno studio che riguarda i cibi più salutari che non dovrebbero mai mancare all'interno di una dieta o, comunque, di un regime alimentare. Un'alimentazione bilanciata e nutriente è alla base di una vita sana che, ovviamente, deve essere integrata anche con l'attività fisica e il giusto riposo. Secondo la rivista scientifica con sede a Washington la combinazione più salutare di cibi sarebbe quella che mischia alimenti tipici della dieta mediterranea come frutta e verdura, cereali integrali, legumi, noci, semi e olio d’oliva ad alimenti che, invece, sono più utilizzati nelle culture dell'Estremo Oriente. Ad esempio: il tofu, il kimchi, le alghe, il tè verde e il miso. L'American Journal of Public Health ha individuato cinque cibi in particolare che sarebbero tra i più salutari al mondo e che provengono proprio da questo mix di alimenti.