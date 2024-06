Luminance, uno degli yacht più grandi al mondo al molo Ichnusa di Cagliari. Quanto vale e chi è il proprietario

di Redazione web

Non passa di certo inosservato il colossale yacht attraccato al molo Ichnusa, a Cagliari, da pochi giorni. Il proprietario dell'imbarcazione lunga ben 145 metri è il miliardario ucraino Rinat Akhmetov. Questo lussuoso yacht sarebbe costano 500 milioni di euro, il costo di una nave da crociera di medie dimensioni. Sullo yacht sventola in bella vista la bandiera delle isole Cayman. Servirebbero quasi 47 milioni di euro per i costi di gestione annuali. L'imbarcazione dell'oligarca ucraino è stata disegnata dallo studio monegasco di Espen Oino.

Di chi è lo yacht?

Il proprietario del Luminance, stando al New York Times è il miliardario ucraino Rinat Akhmetov, considerato l'oligarca più ricco del Paese. Akhmetov ha costruito il suo impero attraverso la holding di investimenti System Capital Management, che ha interessi nel campo dell'acciaio, dell'energia e nel settore immobiliare. È anche presidente dello Shakhtar Donetsk, squadra di calcio ucraina.

Quanto ci è voluto per costruire lo yacht?

Luminance è stata costruita a partire dal 2018, e solo a febbraio del 2023 ha fatto la sua prima uscita pubblica.

Quanto tempo resterà in Sardegna?

Al momento non si sa quanto tempo resterà nell'isola l'imbarcazione. Quello che è certo è che, quando andrà, sarà difficile non notarlo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Giugno 2024, 19:59

