Fabio Mario Damato lascia Ferragni, Lorenzo Castelli al suo posto: chi è l'imprenditore romano

Lorenzo Castelli, classe 1991, è il giovane imprenditore pronto a prendere il posto di Fabio Maria Damato alla guida delle aziende di Chiara Ferragni, del quale oggi (13 giugno) è stato annunciato l'allontanamento. Il 33enne è stato selezionato da Forbes Italia tra gli under 30 del 2021 nella categoria Venture Capital. Nonostante la giovane età, il manager ha già maturato un consistente un bagaglio di esperienze ed è pronto a lanciarsi in questa nuova avventura. Lorenzo Castelli non sarà l'unica new entry, ma insieme a lui sono in arrivo anche la madre di Chiara, Marina Di Guardo, e Alessandro Marina, un consulente molto noto sulla piazza della moda milanese.

Lorenzo Castelli, chi è

Lorenzo Castelli, 33 anni, si è laureato in Economia del lavoro all’Università degli Studi Roma Tre e con un master in Project Management alla Luiss Business School, ha iniziato la sua avventura professionale negli Stati Uniti. Appena maggiorenne, si è trasferito a New York, dove ha lavorato come assistente personale del vicepresidente di Ralph Lauren Corporate, John Vizzone. Questa esperienza ha forgiato le sue competenze nel settore del lusso e della moda.