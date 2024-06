«Pensavo che mia figlia 12enne fosse incinta, poi abbiamo scoperto che aveva un teratoma dalla nascita: un tumore fatto di denti e capelli»

di Cecilia Legardi

Ruby-Mae, 12 anni, ha scoperto di avere un tumore allo stomaco molto esteso e presente fin dalla sua nascita. La madre confondeva il dolore lancinante della figlia con il ciclo mestruale e, alla vista della sua pancia gonfia, ha creduto successivamente che fosse incinta. La diagnosi di cancro è stata uno choc.

Il teratoma di quasi quattro chili

Sarah Davis, 42 anni, ha portato d'urgenza la figlia al Centro Medico Cabarete, nella Repubblica Dominicana, non appena ha lamentato forti dolori allo stomaco. Una scansione ha rivelato che la ragazzina era affetta da un teratoma «a cui possono crescere capelli, denti e ossa». La massa, si legge sul Mirror, era nel corpo della 12enne già dalla nascita. Ruby-Rae, però, ci ha convissuto per oltre un decennio. Non avrebbe mai dato origine a metastasi, ma era necessario rimuoverla. Aveva, infatti, causato la rottura dell'appendice ed era arrivata a pesare più di tre chili e mezzo.

La diagnosi e la guarigione

«È stato spaventoso portarla d'urgenza in ospedale – spiega oggi la madre – Sapevo che non era ancora sessualmente attiva, ma mi è passato per la mente.

