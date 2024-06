Stefano De Martino cambia casa, il trasloco a Milano con un aiutante speciale

di Dajana Mrruku

Aria di cambiamenti per Stefano De Martino. Il mattatore di "Stasera tutto è possibile" e futuro conduttore di "Affari Tuoi" ha deciso di trasferirsi e di lasciare quello che in molti hanno definito il suo "appartamento da single" a Milano.

Sorpreso dai paparazzi di Chi mentre porta alcuni scatoloni nella sua nuova abitazione, il magazine rivela che non ha intenzione di comprare casa perché da settembre dovrà fare avanti e indietro da Milano a Roma per motivi di lavoro: «Nessun investimento immobiliare, nonostante il nuovo e importante contratto con la Rai, resterà in affitto perché da settembre farà la spola con Roma». Insieme a lui, anche un piccolo aiutante, il figlio Santiago.

Il contratto con la Rai

È notizia delle ultime settimane il contratto pluriannale di Stefano De Martino con la Rai, che «sarà impegnato per la Direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai 1 e Rai 2».

Tra i vari programmi in vista per lui la conduzione di Affari Tuoi, orfano di Amadeus che ha portato il format ad ascolti record e un possibile affiancamento con Carlo Conti per il prossimo Festival di Sanremo, l'ipotesi che circolano sono: Dopofestival e/o co-conduttore di una serata della kermesse. Riuscirà De Martino a reggere il confronto?

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Giugno 2024, 11:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA