Oroscopo venerdì 14 giugno 2024, nuovi ostacoli per il Sagittario, emozioni in crescita per il Capricorno. Chi sale e chi scende

L'oroscopo di venerdì 14 giugno 2024. Le stelle sono birichine e portano alcuni imprevisti a diversi segni. La Luna è ancora in Vergine. Mercurio, Giove, Venere e Sole sono in Gemelli. Saturno e Nettuno sono nei Pesci. Urano è in Toro. Plutone è in Acquario.

Il consiglio del giorno è: «Affrontare le novità con positività». Ci sono alcuni contrattempi al lavoro che portano un po' di disordine nella vita di molti segni. Anche se sembra tutto difficile all'inizio, provate ad affrontare questi ostacoli con positività. I segni di Fuoco sentono la mancanza di Marte e sono un po' nervosi. Quelli di Terra sono pronti per affrontare le sfide del cuore. I segni d'Aria affrontano delle turbolenze al lavoro. Quelli d'Acqua sono confusi, ma ancora per poco: la prossima settimana, con l'ingresso di Venere, Mercurio e Sole in Cancro, le frequenze cambiano decisamente.

Le previsioni di Leggo per venerdì 14 giugno 2024. Cosa succede ai segni di Fuoco, Terra, Aria e Acqua.