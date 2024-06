Aurora Ramazzotti: «Fiera di essere figlia di Eros e Michelle. Il mio sogno? Fare un film e condurre Sanremo»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti è una delle influencer italiane più amate dalle adolescenti, perché bella, simpatica e spigliata, ma anche dalle donne più adulte, soprattutto dopo la sua recente maternità. In un'intervista rilasciata a Today, Aurora ha raccontato cosa significhi per lei essere "figlia di", ma anche dei suoi sogni: «Sono troppi! Mi piacerebbe fare un sacco di cose, viaggiare in posti che non ho ancora visitato, mi piacerebbe condurre Sanremo un domani, mi piacerebbe fare un film, mi piacerebbe fare teatro, mi piacerebbe cantare. Sai quanti ne ho ma magari riuscirò, chi lo sa, io spero».

L'intervista di Aurora Ramazzotti

Nella sua intervista a Today, Aurora Ramazzotti ha parlato di cosa significhi per lei essere figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti che sono due personaggi molto noti del mondo dello spettacolo. Spesso, negli anni, l'influencer è stata etichettata come "la figlia di" e lei ha spiegato: «Io sono molto fiera di essere figlia dei miei genitori quindi per me è una ragione di vanto. Loro sono la ragione per cui ho deciso di fare questo mestiere perché mi hanno portata ad appassionarmi di quello che è intrattenimento, arte, musica.

Quindi sono contenta e lavorerò duramente per far sì che la mia definizione/biografia sia un po' più di quello! Non si può piacere a tutti e non è neanche mia ambizione. Ci sono sicuramente tante cose che ancora non si sono scoperte e spero di avere l'opportunità di poterle mostrare. La conduzione? Se prima comunque era la strada su cui mi ero anche un po' fossilizzata, adesso rimane sempre il mio sogno ultimo. Però ho capito che forse è il caso che io mi renda più accessibile alle persone e gli dia la possibilità di scoprire chi sono e le cose che so fare, prima di passare a quello. Paziento, non ho fretta. Ogni cosa a suo tempo».

Aurora e la maternità

Aurora Ramazzotti ha anche spiegato come sia cambiata la sua vita dall'arrivo del suo bambino Cesare: «Tutto cambia con la maternità. Per me è stata un'esperienza molto positiva, con tutte le difficoltà che porta ovviamente, però io sono rinata da quando c'è il mio piccolo.

