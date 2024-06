Gianna Nannini, i 70 anni dell'eterna ragazza dell'Europa: grinta e orgoglio femminile, è la ribelle della musica italiana

di Totò Rizzo



Dicono che Gianna fosse brava in azienda. Ma lei aveva già deciso di fare la cantante a 7 anni: s'era piazzata davanti a un pianoforte, aveva imbracciato una chitarra e al diavolo chi, a scuola, diceva che Nannini andava cacciata dal coro. A 70 (li compie oggi) è ancora qui a fare la cantante, di nuovo sul palco per l'Europa dal prossimo autunno, inossidabile come tutti i rocker. Il desiderio della figlia femmina che coi fratelli Alessandro e Guido avrebbe mandato avanti la fabbrica di dolci di famiglia durò dunque pochissimo. Gianna litigò ferocemente col padre e andò prima a Milano, poi a fare successo in Germania. Un anno bello tosto, per il compleanno tondo. A marzo è uscito il nuovo disco, "Sei nell'anima", undici titoli inediti che sono anche un po' autobiografia, a maggio è stata la volta dell'omonimo film, anche questo autobiografico, in autunno (da Ginevra il 24 novembre, con una data zero il 22 a Jesolo) Gianna si paleserà in carne e ossa in un tour al quale si sta già preparando tra snowboard e triathlon, discipline amatissime.



Dopo la gavetta nella seconda metà degli anni 70, il boom è nel '79 con "America" dall'album "California" (resta celebre la copertina con la Statua della Libertà che impugna un vibratore al posto della fiaccola). Poi, lungo i decenni successivi, arrivano "Latin lover", "Fotoromanza", "Profumo" (con "Bello e impossibile"), il successo pop di "Un'estate italiana" per Italia 90, "X forza e X amore" (con "Radio Baccano"), "Dispetto" (con "Meravigliosa creatura"), "Grazie" (con "Sei nell'anima"), "Inno", "Hitalia" (omaggio ai cantautori italiani) e "La differenza" più live e antologie: successi da milioni di copie.



