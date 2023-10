Rubava reggiseni e mutande dagli stendini: denunciato ladro "a luci rosse" a Frosinone

di Marina Mingarelli

Ladro a luci rosse fermato dai carabinieri. L'uomo, un imprenditore di 43 anni residente a Boville Enrica (Frosinone), nei giorni scorsi è stato fermato dai militari nel corso di un controllo su strada. E proprio durante la perquisizione veicolare sono state rinvenuto decine e decine di reggiseni e mutandine. La cosa singolare è che quei capi non erano stati trafugati dai negozi, ma da numerosi stendini.

I vicini fanno sesso, la tiktoker si sfoga: «Strani rumori, comprategli un letto nuovo»

Quando l'uomo vedeva quella biancheria stesa non poteva fare a meno di trafugarla. Ma non è tutto: nel corso dell'ispezione nella sua abitazione i carabinieri hanno rinvenuto centinaia di slip e reggiseni. Tutti prelevati mentre erano stesi per asciugare. Un feticista, insomma.

Al momento l'uomo è stato denunciato per furto aggravato e continuato. Siccome alcuni "colpi" sarebbero stati messi a segno anche a Cassino e nel sorano, sono due le procure che indagano. L'uomo sarà rappresentato dall'avvocato Giampiero Vellucci.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Ottobre 2023, 16:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA