Cane lanciato da un'auto in corsa: ha una frattura alla testa ma si salverà. Partita la corsa all'adozione del cucciolo

Una foto può raccontare più di mille parole. È il caso della denuncia choc dell'Associazione Qua La Zampa Effe, che nelle scorse ore ha pubblicato un post di un cane ferito con un vistoso «bernoccolo» alla testa. Immagine che denuncia un abuso su un cagnolino. «Vergogna. Lanciato quasi certamente da un’auto in corsa, quello che vedete nella foto non è un bernoccolo ma una frattura. È solo un cucciolo. Avrà mai una famiglia?», si chiede l'ente.

La denuncia dell'associazione

Un messaggio drammatico, quello postato sul gruppo Facebook dell’Associazione Qua La Zampa Effe, nata circa sei anni fa a Montesano sulla Marcellana, comune della provincia di Salerno di oltre 6 mila abitanti. «Ora è in clinica veterinaria – prosegue il post –, ma presto per lui si apriranno le porte del canile. Futura taglia medio grande. Si trova in provincia di Salerno e si affida in tutta Italia nelle zone a basso tasso di randagismo dopo che avrà completato iter vaccinale. (...) I commenti offensivi non aiutano il cane.

VERGOGNA!!!! Lanciato da una auto in corsa. Almeno così si vocifera perché certezze non ne abbiamo. Non è un... Pubblicato da Associazione Qua La Zampa Effe. su Domenica 15 ottobre 2023

La corsa all'adozione

In un contesto di assoluto squallore, fortunatamente c'è anche una bella notizia: la corsa all'adozione dello sfortunatissimo pelosetto è già cominciata. Appena le sue condizioni di salute glielo permetteranno, il piccolo troverà sicuramente una casa e una famiglia pronte ad accoglierlo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Ottobre 2023, 16:46

