Canguro cerca di affogare il cane, il padrone si tuffa in acqua per salvarlo: lotta senza esclusione di colpi. Il video choc

Il video mostra chiaramente un canguro di grosse dimensioni che cerca di tenere la testa del cane sott'acqua per affogarlo, ma il padrone si lancia al salvataggio e riesce nell'intento. L'assurdità della vicenda ha fatto si che il filmato sia diventato virale con più di 2 milioni e mezzo di visualizzazioni su TikTok e gli utenti si sono congratulati con l'uomo per il coraggio avuto nell'avvicinarsi a un canguro di oltre due metri. Inoltre, la maggior parte delle persone ammette che avrebbe fatto lo stesso per soccorrere il proprio amico a 4 zampe.

L'attacco del canguro

Forse le cose sarebbero andate diversamente se l'uomo protagonista del video non avesse praticato già le arti marziali, considerando la lotta che ha dovuto affrontare contro l'enorme esemplare di canguro intento ad affogare il cane.

Il video mostra l'uomo, chiaramente arrabbiato, che si avvicina per liberare il proprio animale domestico mentre minaccia il canguro.

La ripresa successiva mostra il canguro che guarda in maniera minacciosa verso la telecamera, ma il cane è stato liberato. Prima di tornare a riva, l'uomo fa un gesto con la mano per tirare l'acqua al canguro. In molti sono rimasti sorpresi nel vedere un animale solitamente rappresentato in maniera pacifica e che è diventato simbolo di un'intera nazione, l'Australia, comportarsi in maniera tanto violenta e minacciosa.

