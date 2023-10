Assalto dei cinghiali: 18 quintali di uva mangiati in una notte. «Perso il lavoro di un'intera stagione»

di Redazione web

Il lavoro di un’intera stagione distrutto nel giro di una notte. Di tanta fatica hanno goduto i cinghiali, capaci di divorare una quantità di uva Garganega pesata fra i 15 e i 18 quintali secondo il proprietario. In altre, tristi, parole, il 95% del prodotto destinato alla raccolta. È l’ennesimo e pesante risvolto causato dalla presenza, ormai incontrollata, degli ungulati sul suolo dei colli Euganei, nel Padovano.

Distrutto un vigneto sui colli Euganei

«Sabato scorso – racconta sconsolato il produttore che, visto il già grave danno subito vuole restare anonimo – avevo effettuato l’ultimo sopralluogo su un fondo di 8mila metri quadri coltivati a vigneto per decidere quando dare il via alla raccolta. Il momento era quello giusto, l’uva aveva raggiunto uno stato di maturazione ideale. Quando il lunedì sono arrivato al vigneto, i grappoli rimasti erano pochissimi.

Non che il produttore avesse trascurato ogni forma di prevenzione. «Avevo chiesto – spiega – la presenza dei selecontrollori armati, che nonostante il lungo periodo di posta non avevano avvistato un solo cinghiale da mettere nel mirino. Ho allora provveduto a delimitare il vigneto con delle recinzioni, di tasca mia ovviamente. Ebbene, il giorno fissato per la vendemmia erano state tutte abbattute dagli animali».

