Cinghiali in spiaggia a Cala Corsara: sorpresa sull'isola di La Maddalena in Sardegna Succede all’arcipelago di La Maddalena, dove ancora in questo inizio di settembre c'è il pieno di turisti







di Redazione web Ormai siamo quasi abituati alla presenza dei cinghiali nelle grandi città, un po' meno quando si presentano in spiaggia, in uno dei luoghi più belli della Sardegna. Succede all’arcipelago di La Maddalena, dove ancora in questo inizio di settembre c'è il pieno di turisti. Sui social è diventato virale un video che ritrae i cinghiali imperversare sulla spiaggia gioiello di Cala Corsara, con i bagnanti intenti a riprendere il tutto con gli smartphone. Cinghiali in spiaggia a La Maddalena Il video ritrae una famigliola, con genitori e cuccioli, andare verso alcune persone che gli danno da mangiare e da bere. Gli animali sembrano quasi cagnolini, piuttosto che cinghiali. Nessuno nel video pare aver paura, tanto gli animali stessi che si avvicinano alle persone senza grandi timori prima di andarsene via come un normale vacanziero a fine giornata di sole. Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Settembre 2023, 22:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA