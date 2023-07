Roma, arriva lo «spaventa-monnezza» vicino al cassonetto a Valle Aurelia: «La soluzione di un cittadino esasperato»

di Redazione web

Uno spaventapasseri mutato in «spaventa-rifiuti». Questa è l'iconica iniziativa di qualche cittadino stanco delle condizioni in cui versa Valle Aurelia a Roma, meglio nota come "Valle dell'inferno".

I residenti del quartiere da tempo chiedono l'intervento da parte dell'amministrazione, una riqualificazione necessaria. Oggi, però, arriva lo «spaventa-munnezza» come protesta.

Valle Aurelia: protesta iconica

L'immagine è stata pubblicata sulla pagina Facebook del comitato di quartiere «Valle dell'Inferno».

Questa mattina a valle Aurelia qualche cittadino esasperato ha trovato la soluzione .... Pubblicato da Comita To Valledellinferno su Venerdì 14 luglio 2023

Lo spaventa-munnezza

Il fantoccio è costruito artigianalmente e troneggia una piramide di immondizia che attira spesso ogni specie di animali: dai cinghiali ai gabbiani.

«Si ride per non piangere», scrive un utente in un commento su Facebook.

