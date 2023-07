Muore annegato in mare a Ostia davanti agli amici. Inutili i soccorsi. Salvate altre due persone

Ancora una tragedia sulle spiagge del litorale romano. Un uomo è morto annegato a Ostia mentre stava nuotando in mare all'altezza del Canale dei Pescatori. Nonostante il divieto di balneazione e il mare molto agitato, l'uomo - che era in compagnia di alcuni amici - non ha esitato ad entrare in acqua. In quel tratto la spiaggia è libera.

La vittima si sarebbe trovata improvvisamente in difficoltà non riuscendo più a rientrare a riva; immediato è scattato l’allarme ma nonostante i soccorsi per l'uomo non c’è stato nulla da fare. La vittima aveva 67 anni. Si tratta di un cittadino polacco residente sul territorio ma senza fisso dimora. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia di Stato unitamente al personale della Capitaneria di Porto di Ostia. In fase di accertamento le cause del decesso, probabile un malore. Due persone invece sono state salvate dai bagnini.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Luglio 2023, 19:00

