Weekend a Roma e dintorni: 5 eventi da non perdere sabato 15 e domenica 16 luglio

Cosa fare in questo caldo weekend a Roma? La Capitale si prepara ad accogliere milioni di turisti provenienti da ogni parte del mondo che non vedono l'ora di conoscere la storia, la cultura e la tradizione della città eterna. Ecco alcuni eventi da non perdere sabato 15 e domenica 16 luglio 2023.

Alice nel Paese delle Meraviglie: la favola sbarca a Roma, ecco dove

«Sta in campana», sai perché si dice? Ecco cosa accadeva quando non esistevano gli smartphone

Ecco cinque eventi a Roma

Il giardino delle Cascate presso il Laghetto dell’Eur, a Roma fa da cornice a This is Wonderland, una favola dal vivo, progetto ad opera di Lux Eventi.

E, in fine, Stelle di fuoco, la competizione di fuchi pirotecnici a Cinecittà e Weekend stellari, a Trastevere, Piazza di Sant'Egidio, con conferenze e incontri a tema astronomico realizzati dagli astronomi del Planetario di Roma.

FOTO: SHUTTERSTOCK E ANNARITA CANALELLA MUSICA: PROJECT A_KORBEN

LEGGI ANCHE: — Formula E Roma 2023: programma, strade chiuse e orari

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Luglio 2023, 14:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA