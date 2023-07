Alice nel Paese delle Meraviglie: la favola sbarca a Roma, ecco dove

Chi di voi almeno una volta non ha sognato di vivere nel mondo di Alice nel paese delle meraviglie? Oggi il sogno potrebbe diventare realtà. Il giardino delle Cascate presso il Laghetto dell’Eur, a Roma fa da cornice a This is Wonderland, una favola dal vivo, progetto ad opera di Lux Eventi.

Alice nel Paese delle Meraviglie sbarca all'Eur

L'iniziativa ha preso il via dal 6 luglio e terminerà il 16 settembre 2023. Il parco resterà aperto dalle 19 alle 2. Circa 18 aree ricche di istallazioni luminose e opere d’arte, oltre 100 gli artisti di fama internazionale impiegati nelle diverse attrazioni.

Installazioni, musica e una coreografia di luci e ombre animano quarantamila metri quadri, unendo la realtà alla fantasia. Una rilettura nuova che si rifà alla domanda: «E se Alice non fosse mai tornata indietro?»

