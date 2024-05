Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo, presentazioni in famiglia? La storia Instagram (rivelatrice) di Diana Del Bufalo

di Redazione web

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo sono stati paparazzati insieme più di qualche volta e sembra che i due siano una delle nuove coppie che la primavera ha portato agli amanti del gossip. I due non hanno ancora apertamente confermato la loro frequentazione, anche se lui ha risposto con una storia ai commenti negativi ricevuti subito dopo la paparazzata del settimanale Chi. Giano aveva scritto: «Ho riso tantissimo guardando le foto pubblicate insieme a Giulia perché siamo oggettivamente osceni nonostante né quelle fattezze e né quei corpi assomiglino minimamente ai nostri. "Vestiamoci male e andiamo a fare la spesa, come le rockstar", questo era lo spirito entusiasta del giorno». Più di questo, l'antropologo e l'influencer non hanno aggiunto, anche se, nelle scorse ore, la sorella di lui, l'attrice Diana Del Bufalo ha postato una storia direttamente da casa sua e, poco dopo, Giulia era nello stesso posto.

La storia rivelatrice

Nella società odierna, Instagram è un raccoglitore di indizi che rivelano nuove relazioni, rotture o separazioni e chi è del mestiere come, ad esempio, le influencer, lo sa bene. Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo non sono ancora completamente usciti allo scoperto perché nessuno di loro si è ancora esposto parlando dell'ipotetico e ipotetica partner ma Giulia sta seminando indizi social qua e là. Ad esempio ha fotografato un grande albero in fiore in un giardino immenso e ha postato la storia aggiungendo dei cuoricini. E quindi? Potrebbe dire qualcuno. Be, l'influencer era a casa di Giano perché, poco prima, la sorella Diana Del Bufalo ha pubblicato la foto dello stesso albero descrivendolo come un ippocastano in fiore.

Giulia De Lellis e l'amore

Qualche giorno fa, Giulia De Lellis è stata ospite del podcast di Giulia Salemi "Non lo faccio per Moda" e sull'amore ha detto: «Con le relazioni sono un disastro, lo sanno tutti. Sono un pasticcio perché sono "stufarella". Mi annoio anche. Però sono una che ama fare sempre tante cose diverse. Mi piace cambiare, mi piace scoprire e credo che ancora non ho trovato quella persona per cui fare delle rinunce o restare perché ne vale veramente la pena. Altrimenti non si spiega, poi ci provo sempre, perché io sono una innamoratissima dell’amore, mi butto, ci credo».

