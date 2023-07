Dopo essere diventata super virale su TikTok la Water Cup Challenge invade anche il BNL Italy Major Premier Padel Roma. Al Foro Italico i più forti giocatori del mondo di padel si sono sfidati all'"ultima goccia". Ma che cos'è e come si gioca?

Water Cup Challenge: la sfida all'ultima goccia conquista anche i king del padel. Ecco come funziona

Water Cup Challenge

Prima hanno entusiasmato il Nicola Pietrangeli - gremito di tifosi corsi ad ammirarli - con le loro giocate, che hanno fruttato successo e qualificazione agli ottavi del BNL Italy Major Premier Padel di Roma. Poi si sono sfidati in sala stampa nella Water Cup Challenge, popolare sfida in voga sui social network, con lo stesso agonismo e la stessa voglia di vincere che mostrano in campo.

Fede Chingotto e Paquito Navarro si sono subito presi la scena al Foro Italico, con un divertente diversivo in un clima informale e di grande relax al termine della loro partita. Per la cronaca, la sfida all'ultima goccia - ovviamente non di sangue, ma d'acqua - se l'è aggiudicata l'argentino Chingotto, per il disappunto dello spagnolo Navarro che ha fatto traboccare per primo il bicchiere e ha bagnato il tavolo con i microfoni, comunque accuratamente protetto da un panno.

Chissà che dopo il match degli ottavi contro gli spagnoli Munoz-Ramirez, in caso di vittoria e nuova conferenza stampa, non chieda la rivincita al compagno.

Come si gioca

La Water Cup Challenge, o sfida del bicchiere d'acqua, è nata su TikTok e in poco tempo ha fatto il giro del mondo diventando super virale, e coinvolgendo anche i vip e gli sportivi nostrani. Ma come funziona? Il meccanismo è semplicissimo e realizzabile da chiunque in qualsiasi momento: La challenge consiste nel riempire un po’ alla volta tutto il bicchiere senza far mai cadere neanche un goccio d’acqua. E si candida a diventare il gioco dell'estate

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Luglio 2023, 12:19

