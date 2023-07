Gianluca Vacchi padelista, a bordo campo al Bnl Italy Major Premier Padel

di Redazione Web

Gianluca Vacchi, imprenditore, influencer con milioni di seguaci, dj internazionale, ballerino social, papà innamorato, sportivo incallito è anche un padelista ossessionato. E proprio nei giorni scorsi è iniziato a Roma il BNL Italy Major Premier Padel 2023, il super evento che vede protagonisti tutti i più grandi campioni, italiani e non solo, dove anche Gianluca Vacchi è stato avvistato sul campo.

Gianluca Vacchi al Bnl Italy Major Premier Padel

Il torneo di Roma è tra i più prestigiosi al mondo e fa parte di un circuito che coinvolge anche Doha, Parigi e Monterrey.

I tabelloni maschili e femminili

Nel tabellone femminile troviamo le coppie Giulia Sussarello/Emily Stellato, Chiara Pappacena/Giorgia Marchetti, Valentina Tommasi /Caterina Baldi oltre a Carolina Orsi (che giocherà al fianco di Patti Llaguno), Carlotta Casali (insieme a Julia Polo) e Francesca Ligotti (che gioca insieme alla portoghese Castro).

Nel tabellone maschile il tricolore sventola dieci volte grazie alle coppie Cassetta / Cremona (sorteggiati nella parte più alta del tabellone in rotta di collisione con Lebron / Galan), i fratelli Jensen, Graziotti / Sinicropi, Cattaneo / Di Giovanni, oltre a Perino (in coppia con l’argentino Lamperti) e Dominguez (in coppia con Cepero).

Dopo 134 match e 9 giorni di spettacolo puro, il BNL Italy Major Premier Padel, uno dei quattro maggiori tornei padelistici al mondo insieme a Doha, Parigi e Monterrey, si concluderà domenica 16 luglio con le finali previste per la prima volta sul Campo Centrale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Luglio 2023, 21:37

