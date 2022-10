Gianluca Vacchi e i domestici vessati, la ex conferma tutto: «Quando non obbedivano aveva attacchi d'ira»

Giorgia Gabriele inguaia Gianluca Vacchi. La modella, che è stata compagna di Mr. Enjoy per tre anni, ha testimoniato in tribunale sulla causa di lavoro mossa dalla ex colf dell'imprenditore e dal marito (anche lui ex dipendente). La governante di casa Vacchi, licenziata nell'ottobre del 2020, ha chiesto 700mila euro per gli straordinari non pagati, ferie e riposi non goduti, scrive "Repubblica". Inoltre ha accusato Gianluca Vacchi di averla fatta lavorare in nero per oltre 10 anni. E le parole di Giorgia Gabriele potrebbero darle una mano.

Cosa ha detto Giorgia Gabriele

Quando la colf e suo marito non attuavano «le direttive del capo, lui si faceva prendere da attacchi d'ira», ha raccontato Giorgia Gabriele. «Quando avevamo bisogno la contattavamo, anche a mezzanotte, se c’era bisogno, il suo era un lavoro dietro le quinte», aggiunge la modella, che ha poi raccontato nel dettaglio il lavoro della governante: «Si occupava della gestione delle case e del personale domestico delle case del signor Vacchi. In particolare seguiva la formazione del personale, organizzava i loro turni e si assicurava che la casa fosse organizzata in modo tale da essere efficiente, secondo le esigenze del signor Vacchi». Entrambi gli ex collaboratori hanno servito l'influencer in totale per 22 e 17 anni, lavorando, sostengono, anche 15 ore al giorno.

La testimonianza contro Vacchi

«Per le piccole spese anche di personale occasionale provvedeva al pagamento in contanti la ricorrente. Posso riferire che io avevo a disposizione una carta di credito e consegnavo poi gli scontrini, per le spese più grosse, alla signora, così come lei mi aveva chiesto di fare. Confermo che Vacchi chiedeva alla signora di andare a prelevare denaro al bancomat ma non saprei quantificare con quale frequenza. Vacchi preferiva avere sempre con sé del contante per ogni evenienza», le parole della modella.

