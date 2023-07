«Sta in campana», sai perché si dice? Ecco cosa accadeva quando non esistevano gli smartphone

Roma è ricca di modi di dire ed espressioni conosciute in tutta Italia e usate in diverse parti del Paese. Spesso, però, i romani e gli italiani li usano senza sapere da dove vengono o il loro esatto significato. Proprio come nel caso del detto «Sta 'n campana», sapete da dove viene il famoso modo di dire?

Sai perché si dice «Sta 'n campana»?

La frase "Stare in campana" è molto utilizzata e rimanda anche ad altri detti come "Vivere sotto una campana di vetro".

Significa, quindi, stare attenti, in guardia, fare attenzione di più rispetto al solito. Stare in campana rimanda ad avere prudenza ed è usato soprattutto a livello informale tra amici o parenti. Una frase che oggi perde un po' di valore grazie all'utilizzo sempre più diffuso dei cellulari e degli smartphone, ma che un tempo era usata quotidianamente.

FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

