Gabriele Fitto, la promessa del calcio firma con la Lazio: ecco chi è il figlio del ministro

Gabriele Fitto, secondogenito di Raffaele Fitto, ministro al Pnrr, è un nuovo calciatore delle giovanili della Lazio. Un percorso, quello di Gabriele, partito dal campetto dei Giardini di Atena, lo Sporting Club, poi la Toma Maglie e la Goleador Melendugno.

L'annuncio è del noto talent scout, già tecnico, Pippi Leo, tramite i social. «Il nostro Gabriele approda sulle rive del tevere, sponda Lazio, dell'Aquila imperiale. È meritatissimo premio per tutta la famiglia Pippi Leo academy, che gratifica particolarmente il ragazzo per i tanti sacrifici».

Gabriele Fitto, il colpo della Lazio

Per il giovane talentino leccese c'era stato anche l'interesse di altri settori giovanili di livello: Fiorentina, Palermo, Bari, Milan e Lecce. Ma lui non ha avuto dubbi e ha scelto la scoietà biancoceleste per fare il passo decisivo verso il grande calcio.

Chi è Gabriele Fitto

Nato calcisticamente nello Sporting Club Lecce è cresciuto per quattro anni nell’Accademy Pippi Leo, ma ha anche giocato nella Toma Maglie, poi alla Goleador Melendugno. Di ruolo fa l’attaccante centrale, è dotato tecnicamente e forte sul piano fisico.

A lui si sono interessati diversi club di Serie A e di Serie B. Ora è entrato a far parte della Lazio dove cercherà di crescere e farsi valere come promettente attaccante.

