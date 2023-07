Vincenzo D'Amico, puntata speciale di “Quelli che hanno portato il calcio a Roma“ con Guido De Angelis a Radiosei. Ospiti i figli Matteo e Nicolò

di Redazione web

La morte di Vincenzo D'Amico ha colpito tutto il popolo laziale. Domani una puntata speciale della trasmissione radiofonica di Guido De Angelis in ricordo proprio di Vincenzo D’Amico, campione d’Italia con la Lazio nel 1974 e scomparso lo scorso sabato.

Venerdì mattina, a partire dalle ore 10, in diretta sulle frequenze 98.100 di Radiosei e in streaming, sia sul sito che sull’applicazione dell’emittente, andrà in onda una puntata di “Quelli che hanno portato il calcio a Roma“, dedicata a Vincenzino. Ospiti in studio del salotto di De Angelis saranno i figli del campione, Matteo e Nicolò. Sarà una mattinata ricca di emozioni e Lazialita e per un calciatore, un uomo e un padre indimenticabile.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Luglio 2023, 21:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA