Milinkovic, Lazio addio: il Sergente dice «sì» agli arabi. Lotito chiede 40 milioni e punta Zielinski

Altro che gli acquisti. Il primo grande colpo della Lazio in questa sessione estiva di mercato rischia di essere in uscita. Nelle ultime ore infatti Milinkovic avrebbe cominciato a vacillare sull’offerta importantissima arrivata dall’Arabia. Milioni su milioni (circa 20) che, dal rifiuto iniziale per la volontà di restare in Europa per giocare ad alti livelli, ora sembrano aver convinto il Sergente. Tramite il suo agente, Kezman, il centrocampista serbo ha dato il suo assenso, ma ora manca il via libera della Lazio.

Sergej all’improvviso ha cambiato idea e si è concesso alle lusinghe dell’Al-Hilal, che ora però è chiamato all’esame Lotito, l’ultimo ostacolo. Il patron infatti ieri ha fatto recapitare una mail al club arabo con una richiesta chiara: 40 milioni. Basterà soddisfarla per permettere a Milinkovic di lasciare la Capitale dopo otto stagioni, 341 presenze, 69 gol, 53 assist e 3 trofei. Sergej è pronto a lasciare da centrocampista più prolifico della storia della Lazio e straniero con più centri in Serie A (55).

Con la partenza del Sergente gli obiettivi sono due: Zielinski e Torreira

