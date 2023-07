A Tivoli Villa d’Este show: giochi d’acqua ed eventi speciali

di Lorena Loiacono

In una cornice da togliere il fiato, prende vita domenica il festival “ExtraVillae, Metamorfosi in bellezza”: una manifestazione futuristica tra le meraviglie dell’Unesco di Tivoli, si parte quest’anno con Villa d’Este ma dal prossimo anno sarà coinvolta anche Villa Adriana. Fino al 29 luglio Villa d’Este verrà animata da un ricco cartellone di eventi, incontri e appuntamenti notturni dal cinema alla musica e alle arti visive in luoghi. Dalle prime luci del tramonto fino a notte fonda, prenderanno vita giochi d’acqua e alberi secolari, dj set e labirinti di street food nel parco della Villa: la serata, realizzata in collaborazione con il Festival Videocittà di Roma, culminerà con la performance dell’artista Quayola, uno dei più importanti esponenti della media-art internazionale, che regalerà al pubblico un inedito concerto audiovisivo dove la tecnologia si fonderà con innovazione e storia.

Solo per una notte, gli splendidi giardini di Villa d’Este si tingeranno di atmosfere oniriche e forme in divenire.

