Museo Shoah a Roma, ok del Senato all'unanimità. Sangiuliano: «Abbiamo il dovere della memoria»

Via libera all'unanimità dall'Aula al Senato al ddl per l'istituzione del Museo della Shoah a Roma. I voti favorevoli sono stati 157. Presente in Aula il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Il provvedimento passa all'esame della Camera. Un lungo applauso ha accompagnato l'ok dell'assembea.

Quello del Senato è solo il primo via libera per l'istituzione di un Museo della Shoah a Roma, «Al fine di concorrere a mantenere viva e presente la memoria della tragedia». Il provvedimento prevede che «la Fondazione Museo della Shoah è posta sotto la vigilanza del Ministero della cultura che programma le attività museali anche tenuto conto degli indirizzi della Presidenza del Consiglio dei ministri». Per la realizzazione e il funzionamento del Museo «è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023, di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,050 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026».

Sono onorato di aver portato in Consiglio dei Ministri il disegno di legge, ora in votazione al Senato, che istituisce il museo della #Shoah. Abbiamo il dovere della memoria per tenere alta la guardia contro l’antisemitismo e ogni forma di intolleranza, razzismo e violenza. pic.twitter.com/iNWSEgniec — Gennaro Sangiuliano (@g_sangiuliano) July 11, 2023

«Sono onorato di aver portato in Consiglio dei Ministri il disegno di legge, ora in votazione al Senato, che istituisce il museo della Shoah.



«In questo modo si sanerà una mancanza perché un museo della Shoah è presente in tutte le grandi capitali d’Europa e mi sembrava doveroso realizzarlo anche in Italia. È importante coltivare la memoria del grande crimine della Shoah». «In pochi mesi dal nostro insediamento, stiamo portando a compimento un impegno che è stato solo annunciato per anni. Ora auspico che la Camera possa approvare definitivamente il testo in tempi ragionevoli e con gli stessi numeri del Senato».

