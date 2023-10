Cane bloccato in montagna recuperato dall'elicottero dei Vigili del fuoco: le immagini delle operazioni di salvataggio

ARTA TERME (UDINE) - Un cane da caccia rimasto bloccato per quattro giorni all'interno di una gola del Monte Lander è stato assicurato, prelevato e riportato dai propri padroni. È successo nella mattinata di oggi, domenica 15 ottobre.

Il recupero non è stato semplice: a causa infatti del peggioramento delle condizioni meteo e del terreno "fragile", i soccorritori hanno preferito far intervenire Drago, l'elicottero del reparto volo dei Vigili del fuoco di Venezia che si trovava in zona per delle esercitazioni. In pochi minuti il velivolo ha raggiunto il punto delle operazioni, i tecnici hanno posizionato l'animale in speciali imbragature ed è stato issato a bordo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Ottobre 2023, 17:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA