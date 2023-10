«Derubata dal rapper e dal suo manager: mi hanno chiesto di seguirli sui social, poi il furto»

di Redazione web

Essere derubati all'uscita di una discoteca può capitare a chiunque, ma il modo in cui è accaduto ad Hannah è davvero raro. La 24enne, di Sydney, ha trascorso l'ultimo anno viaggiando per l'Europa e negli ultimi mesi ha deciso di stabilirsi a Hackney, un quartiere di Londra.



«Erano le 3 del mattino - ha spiegato Hannah Gillionaire -, bevevo da mezzogiorno, ero un po' brilla e volevo solo essere gentile con questi due ragazzi che mi hanno fermata dinanzi una discoteca. Ma mi hanno rubato il telefono, mi hanno guardato negli occhi e mi hanno derubato. Non so perché ho lasciato l'Australia». Ecco cos'è successo.





La compagnia aerea le perde il bagaglio, lei lo ritrova col geolocalizzatore: «Mi hanno derubata di mille euro»



Truffa del finto incidente, derubata di 10mila euro una donna a Milano

La bugia dei ladri

All'uscita dalla discoteca, ha spiegato la ragazza, due uomini l'hanno fermata, chiedendole di seguirli sui social e su Spotify essendo loro un rapper e il suo manager. La ragazza, in condizioni alterate a causa dell'alcol, ha pensato fosse carino supportarli, così ha preso il telefono, sbloccandolo con il pin sotto i loro occhi, e nell'arco di pochi secondi le è stato strappato dalle mani».



La ragazza ha deciso di inseguirlo e con lei era rimasto uno dei due ladri che fingendosi ancora "suo amico" le ha dato il telefono per provare a chiamare al cellulare rubato: «Gli ho spiegato che non avevo un numero, non c'era una sim, ma solo internet per usare Whatsapp - ha spiegato la ragazza, come riporta il DailyMail -.

Il dramma del ritorno a casa

«Hanno provato a farlo di nuovo - ha continuato la ragazza australiana -, ma la mia banca ha bloccato il mio conto. Non sono riuscita ad accedere alle mie e-mail perché la mia password è stata modificata. Non ho più accesso a nulla, ho chiesto a tutti i miei amici di aiutarmi. Non so perché ho lasciato l'Australia: voglio tornare dove le persone sono normali e non fanno queste cattiverie. Purtroppo per farlo ho bisogno di soldi che non ho più. La mia banca adesso ha uno scoperto di 300 dollari (280 euro) - ha concluso la giovane donna -: ce n'erano migliaia in quel conto».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Ottobre 2023, 10:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA