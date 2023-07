Truffa del finto incidente, derubata di 10mila euro una donna a Milano

di Redazione web

Con l'inganno, due uomini di 24 e 42 anni sono riusciti ad estorcere 10mila euro ad una donna di 67 anni a Milano. Il trucco consiste in una telefonata falsa durante la quale il truffatore si finge un familiare o un amico del familiare della vittima e con una scusa di un finto incidente, chiede al malcapitato di turno di raccogliere una cifra importante e di darla a chi verrà a ritirarla di lì a poco.

I due uomini sono stati individuati e arrestati.

L'arresto

Un ragazzo di 24 anni e un uomo di 42 anni sono stati arrestati dagli agenti della della 6/a Sezione «Contrasto al Crimine Diffuso» della Squadra Mobile di Milano.

La truffa

La donna, frastornata, ha confermato di essere stata contattata per telefono da un uomo che l'aveva convinta di essere suo figlio, dicendole di avere urgente bisogno di denaro per problemi legali dovuti ad un incidente e che sarebbe arrivato un suo amico a prendere il denaro. Aveva quindi consegnato i 10.200 euro, messi assieme in fretta e furia, al falso amico. La 67enne, rasserenata dagli agenti e dai famigliari arrivati in casa, ha quindi sporto denuncia negli uffici della Questura ed è tornata in possesso dell'intera somma. I due arrestati, dopo il processo per direttissima, sono stati sottoposti alla misura dell'obbligo di dimora a Napoli.

