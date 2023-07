Ruba un milione di euro al datore di lavoro per “amore”: l'incredibile frode sentimentale

di Redazione web

Ruba circa un milione di euro al suo datore di lavoro per amore. E' successo a Liverpool, dove una donna, Manjit Singh avrebbe sottratto la somma di denaro alla società di avvocati per la quale lavorava per regalarli ad un presunto amante che pare però non esistere.

La vittima della truffa online è stata incarcerata per frode.

Entra in un casinò e finge di essere il proprietario: «Datemi un milione di dollari». L'incredibile "impresa" di un 23enne

Si finge Brad Pitt e truffa una donna: «Mi ha contattato in chat e mi sono innamorata, gli ho dato 170mila euro»

La frode sentimentale

La Liverpool Crown Court ha appreso che il fidanzato sarebbe "fittizio", proveniente da una relazione online e fino ad oggi non è stato rintracciato dalla polizia.

La donna di 60 anni ha lavorato per la società Lei Dat e Baig Solicitors dal 2014 dopo aver perso il lavoro presso un'organizzazione di supporto alle donne.

Peter Killen, procuratore, ha affermato che nel 2019 le fosse stato affidato il compito di lavorare sui casi e sui conti dell'azienda, trasferendo i fondi all'interno ed effettuando pagamenti a terzi.

Nell'ottobre 2021 il presidente della società di avvocati Naeem Baig ha controllato il saldo dell'azienda per trovarlo pari a poco più di 40.000 euro, quando si aspettava che fosse di circa 800.000.

L'imputata, interrogata dalla società sui movimenti bancari, ha detto che avrebbe spiegato in ufficio appena sarebbe arrivata il giorno dopo, allegando una foto di un assegno pari a 950mila euro e apparentemente indirizzato alla società. Soldi che, però, non hanno mai raggiunto la destinazione corretta.

La frode sentimentale deriva dalla scelta di inviare la cifra ad un uomo conosciuto online. Condannandola, il giudice David Aubrey KC ha dichiarato: «L'importo rubato da te è, in verità, piuttosto sbalorditivo. Non solo eri una truffatrice, sei stata anche vittima di una frode che è stata giustamente definita una "frode romantica"».

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Luglio 2023, 20:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA