Bambino di tre anni investito da un'auto a Roma sotto gli occhi della mamma: è grave in ospedale

Un bambino di tre anni è stato investito questa mattina a Roma da una auto nella zona di via Casilina. Il fatto è avvenuto intorno alle 10. Il piccolo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe sfuggito alla madre ed è stato urtato da una auto con a bordo una donna che si è immediatamente fermata ed ha accompagnato il piccolo al policlinico Casilino. Da lì il ragazzino è stato, poi, trasferito al Bambino Gesù in ambulanza. Le condizioni del bimbo sono serie.

L'incidente, da stabilire ancora le cause

L'investimento è avvenuto in via delle Capinere. Al volante della macchina una donna incinta che, nonostante lo choc, ha avuto la freddezza necessaria per prendere mamma e figlio e portarli al vicino policlinico Casilino. Restano da accertare le cause.

