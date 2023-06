di Redazione web

Incidente stradale mortale nel Casertano. Il piccolo Valerio è morto. Il 12enne investito da un'auto guidata da un 19enne venerdì pomeriggio mentre si trovava in bicicletta in via Leonardo da Vinci a San Nicola La Strada, in provincia di Caserta, non ce l'ha fatta.

I soccorsi immediati

I soccorsi erano stati immediati. Le condizioni del piccolo però erano apparse subito gravissime. Dopo l’impatto tra l'auto e la piccola bici, il bambino era stato ricoverato in terapia intensiva, in coma e intubato in prognosi riservata. I medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma purtroppo nelle ultime ore le condizioni si sarebbero aggravate a tal punto da portarlo al triste epilogo.

#Caserta Valerio morto a 12 anni: investito e ucciso in bici da un'auto guidata da un 19enne https://t.co/CMwswKjRDK — Leggo (@leggoit) June 6, 2023

La dinamica dell'incidente mortale

Il 12enne stava percorrendo la strada che collega San Nicola al capoluogo quando è stato travolto da una Lancia Y guidata dal un 19enne di San Nicola. L'impatto è stato violentissimo. Il 12enne ha battuto violentemente la testa contro il parabrezza del veicolo prima di finire sull'asfalto in strada. La polizia locale ha proceduto al sequestro sia dell'auto sia della bicicletta.

Il codoglio sulla pagina social del Comune

«Il drammatico incidente di qualche giorno fa a San Nicola La Strada è finito in tragedia - si legge sulla pagina social del Comune di Caserta - il piccolo che era a bordo di una bicicletta purtroppo non ce l'ha fatta. È un dolore immenso per tutta la comunità casertana.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Giugno 2023, 19:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA