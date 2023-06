Ragazzo travolto e ucciso da un'auto: Gabriel, 25 anni, stava tagliando l'erba a bordo strada

di Redazione web

Un giovane operaio di circa 25 anni, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è morto questa mattina dopo essere stato investito da un'auto mentre era a lavoro sulla provinciale 231 all'altezza di Terlizzi, in provincia di Bari. Il giovane si chiamava Gabriel Aurelian e aveva origini romene.

Anwar Megbli, morto a 18 anni il baby calciatore del Livorno: era stato tamponato in scooter

Bus nella scarpata, identificata la vittima dell'incidente: era un ragazzo di 26 anni

Ragazzo travolto e ucciso da un'auto

Secondo quanto si apprende, un automobilista non si sarebbe accorto della presenza dell'uomo che pare fosse impegnato nel taglio dell'erba dal bordo strada. Sul posto ci sono i carabinieri e i soccorritori del 118. L'auto era guidata da una 45enne che sarà denunciata per omicidio stradale.



La donna si è fermata subito per prestare soccorso alla vittima, che era originaria di Corato.

La dinamica dell'incidente

La vittima era a bordo strada quando è stata travolta da una utilitaria guidata da una 45enne originaria di Andria che viaggiava in direzione Bari. La donna, che sarà indagata per omicidio stradale, avrebbe riferito di non essersi accorta della presenza del giovane sulla carreggiata. La donna si è comunque fermata a prestare soccorso. La salma del 23enne è stata trasportata all'istituto di medicina legale del policlinico di Bari a disposizione della autorità giudiziaria. Sull'accaduto indagano i carabinieri coordinati dalla Procura di Trani.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Giugno 2023, 10:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA