Francesco Valdiserri, Chiara Silvestri condannata a 5 anni: la ragazza lo ha investito e ucciso sulla Colombo lo scorso ottobre

Chiara Silvestri, la ragazza di 24 anni che ha investito Francesco Valdiserri lo scorso 19 ottobre uccidendolo, è stata condannata a 5 anni di carcere. Il pm Erminio Amelio ne aveva chiesti 4 anni e mezzo. Il processo si è svolto con il rito abbreviato.

Chiara Silvestri condannata a 5 anni

La 24enne, che venne trovata con un tasso alcolemico di tre volte superiore al consentito, è accusata di omicidio stradale aggravato.

Sono passati quasi nove mesi dalla notte in cui Francesco Valdiserri è stato travolto e ucciso. Il giudice Valerio Savio oltre ai familiari di Valdiserri, rappresentati dall'avvocato Cesare Placanica, ha ammesso come parte civile l'associazione Vittime della strada.

Con la sentenza di oggi, il gup ha disposto anche provvisionali per 800 mila euro per la famiglia Valdiserri, parte civile nel processo, assistita dagli avvocati Cesare Placanica e Federica Melone: 300 mila euro per il padre, 300 mila euro per la madre e 200 mila per la sorella della vittima.

Le indagini

Secondo le indagini la ragazza viaggiava ad almeno 80 chilometri orari. In passato le era già stata sospesa la patente, perché si era rifiutata di sottoporsi al drug test. Dopo 6 mesi aveva riavuto la licenza di guida. Il suo avvocato Paolo Leoni aveva provato a raccontare il dolore e il rimorso per quello che è successo: «L'unica frase che ripete e che è il suo grido di dolore è "Ho rovinato quella famiglia, non ha senso che io viva ancora" e mi chiede se i genitori della vittima ce l'hanno con lei».

