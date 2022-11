Francesco Valdiserri, il commovente tweet della mamma: «Stavamo affondando ma un'incredibile onda di affetto ci ha tenuto a galla...»

«Due settimane fa moriva mio figlio. Stavamo affondando ma un'incredibile onda di affetto ci ha tenuto a galla. Ogni vostra parola ha contato» scrive su Twitter, Paola Di Caro, la mamma di Francesco Valdiserri, il diciottenne falciato da un'auto mentre camminava su un marciapiede della Via Cristoforo Colombo, a Roma.

«Nello strazio, proveremo a tenere vivo il ricordo di Fra. E a batterci per proteggere tutti i Fra del mondo», aggiunge la giornalista, che non ha potuto festeggiare il 19° anno di età di suo figlio, il 1° novembre.

Vite distrutte

Francesco, quella notte maledetta, stava semplicemente camminando su un marciapiede insieme ad un suo amico, quando un'auto guidata da una ragazza poco più grande di lui, 23 anni, l'ha investito a 70 chilometri orari. Per il 18enne nessuna speranza, il suo amico illeso, così come la conducente dell'auto ed il suo amico sul lato passeggeri.

Una disgrazia che ha segnato il destino di due famiglie. Una disgrazia che si sarebbe potuta evitare. La 23enne alla guida aveva bevuto, risultando positiva all'alcol test e prima di colpire Francesco da dietro, non avrebbe neanche spinto il pedale del freno, perché sulla strada non c'erano segni; presumibile che non si sia resa conto per l'alcol in corpo, il triplo di quello consentito dalla legge, come il 18enne ucciso alle spalle, mentre stava parlando con un amico.

Le indagini

Nei giorno scorsi gli inquirenti hanno disposto una perizia sullo smartphone della ragazza, accusata di omicidio stradale aggravato, per accertare se lo stesse utilizzando alla guida. Francesco era il figlio di due giornalisti del Corriere della Sera, Paola Di Caro e Luca Valdiserri che, come ribadito nel tweet, ora si impegneranno a far sì che non accada agli altri Fra del mondo.

