Tumore, latte d'asina per curare i malati: in carcere la finta dottoressa

di Redazione web

Curava malati di cancro dando loro latte d'asina. E' stata condannata a due anni di carcere e una multa di 10.500 euro, la donna di Sant’Angelo a Fasanella, in provincia di Salerno che avrebbe lavorato spacciandosi per medico, fatto diagnosi e terapie, senza avere alcuna laurea in medicina, come scrivono i giornali locali.

Fingono un malore per avere un passaggio in ambulanza e postare il video su TikTok: follia a Rimini

Finte lauree

La finta dottoressa avrebbe indossato il camice bianco, mostrando false lauree ed altrettanto false specializzazioni, ai pazienti nei comuni di Alto-Medio Sele e Tanagro, nel salernitano, dove per anni ha svolto il mestiere senza saperne nulla di medicina. La donna usava anche un timbro medico falso, e per la sua attività è stata accusata e condannata per truffa, esercizio abusivo della professione e falso ideologico.

Latte per i malati

Ad emettere la sentenza, il giudice del Tribunale di Salerno, secondo il quale la finta dottoressa avrebbe curato con il latte d’asina i pazienti oncologici.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Luglio 2023, 17:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA