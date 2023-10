Perde il telefono a una festa, quando lo ritrova non riesce a credere a quello che trova nella galleria: «Siamo persone meravigliose»

di Redazione web

Perdere il cellulare può essere una vera seccatura. Se fino a qualche anno fa significava solo perdere uno strumento per telefonare, oggi negli smartphone è racchiuso praticamente tutto quello che riguarda la vita del suo proprietario, dalla carta di credito fino ai documenti e, ovviamente, migliaia di foto e video. Il rischio è che tutto questo possa finire nella mani sbagliate, ed è proprio quello che ha temuto una ragazza dopo aver perso il suo telefono a una festa. Ma la storia di Lola è la dimostrazione che ci sono ancora molti motivi per continuare ad avere fiducia nel prossimo, e quello che ha trovato nella gallery dopo essere rientrata in possesso del dispositivo ne è la prova.

Il telefono perso

Lola, che su Twitter corrisponde al nome utente @l_cperrro, racconta di essere unascita una sera a festeggiare in centro città, e solo la mattina dopo si è accorta di essere tornata a casa senza cellulare. La prima cosa che ha fatto è stata provare a chiamare per raggiungerlo, e nel momento stesso in cui ha preso la linea ha capito che le cose si stavano mettendo per il meglio: in caso di furto, la prima cosa che fanno i ladri in genere è spegnerlo.

La scoperta

Dopo l'appuntamento, la ragazza ha raccontato sui social di aver trovato nella galleria del telefono qualcosa di totalmente inaspettato: «Ho perso il telefono in centro qualche giorno fa e la mattina dopo ho chiamato per cercarlo, e ho scoperto che lo avevano alcuni ragazzi di Córdoba», ha scritto pubblicando un video.

Quillo perdí el teléfono en el centro hace unos días y a la mañana siguiente me llame pa buscarlo y resulta que lo tenían unos chicos d Córdoba. Hoy acabo d encontrarme este video en la galeria, no soy Toñi moreno pero hago una petición pa q os den el pin de personas maravillosas pic.twitter.com/mqpetyKB1E — Lola Cepero Alcain (@l_cperrro) July 16, 2023

Nella clip si vedono quattro giovani che dicono: «Buongiorno. Abbiamo il tuo cellulare e te lo restituiamo perché siamo persone meravigliose». E hanno mantenuto la promessa, riconsegnando il cellulare nelle mani della proprietaria.

